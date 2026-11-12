Evidența activității vinificatorilor va fi simplificată, iar plantațiile vor necesita autorizație

Prevederile se regăsesc într-un proiect de modificare a Legii viei și vinului, elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și propus spre consultări publice, transmite IPN.

Astfel, cele cinci registre obligatorii vor fi înlocuite cu cerințe privind informațiile care trebuie păstrate. Operatorii vor putea utiliza un registru integrat sau mai multe, în funcție de specificul activității, cu condiția evidențierii separate a categoriilor de produse vitivinicole.

Evidența electronică va fi simplificată, fără obligativitatea reproducerii formatului registrelor pe hârtie sau a dublării datelor în format fizic. Micii producători vor putea utiliza declarațiile de recoltă, producție și stoc pentru înregistrarea informațiilor, inclusiv în format electronic, însă vor trebui să păstreze documentele justificative.

Proiectul mai prevede autorizarea înființării și replantării plantațiilor cu soiuri de struguri pentru vin și cu soiuri cu destinație mixtă utilizate la producerea vinului. Autorizațiile vor fi gratuite, iar procedura și condițiile de acordare vor fi stabilite de Guvern.

Plantarea fără autorizație va atrage obligația defrișării plantației în termen de patru luni de la notificare, pe cheltuiala deținătorului. În caz de neconformare, ANSA va asigura defrișarea în cel mult doi ani de la expirarea termenului, cu recuperarea cheltuielilor. Plantațiile neautorizate nu vor beneficia de sprijin financiar public.

Potrivit Biroului Național de Statistică, în 2025, plantațiile viticole cu soiuri pentru vin ocupau 90,5 mii de hectare. În același an au fost plantate 352,8 hectare, în timp ce aplicarea orientativă a cotei europene de 1% ar permite plantări noi pe circa 905 hectare.