Evoluțiile de pe piața energetică și prețurile la energie, pe agenda discuțiilor moldo-germane

Discuțiile au vizat situația energetică din regiune, securitatea aprovizionării cu energie și gaze, precum și stocurile de gaze. Oficialii au abordat și măsurile pentru integrarea Republicii Moldova în piața energetică europeană și realizarea obiectivelor prevăzute în Planul național integrat privind energia și clima.

Un alt subiect a fost legat de programele de eficiență energetică pentru gospodăriile casnice, implementate de Centrul Național pentru Energie Durabilă, de mecanismele de facilitare a accesului la finanțare și de garantare a împrumuturilor.

„Avem multe de învățat din experiența Germaniei, dar schimbul de experiență funcționează în ambele direcții. Faptul că și partenerii germani identifică domenii în care pot învăța din experiența noastră arată că avem o cooperare bazată pe rezultate și pe un dialog real”, a declarat Dorin Junghietu.

Ministerul Energiei menționează că în ultimii doi ani, cooperarea dintre Republica Moldova și landul german Baden-Württemberg a inclus vizite și schimburi de experiență privind modernizarea sistemelor de încălzire centralizată, renovarea energetică a clădirilor și comunicarea publică.