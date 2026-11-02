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Ex-secretarul de stat al MAIA, Tatiana Nistorică, trimisă pe banca acuzaților. Riscă până la 6 ani de închisoare

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Ex-secretarul de stat al MAIA, Tatiana Nistorică, trimisă pe banca acuzaților. Riscă până la 6 ani de închisoare

Procuratura Anticorupție anunță finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanța de judecată a cauzei penale în care este vizată Tatiana Nistorică, ex-secretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, învinuită de trafic de influență. Dacă va fi găsită vinovată, aceasta riscă până la 6 ani de închisoare sau amendă de până la 150 de mii de lei.

Potrivit unui comunicat al PA, Nistorică ar fi primit 70 de mii de lei de la reprezentantul unui agent economic, pentru a influența persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în vederea reluării permisiunii de import din Ucraina a furajelor destinate păsărilor și animalelor.

Anterior, procedura de import fusese suspendată de ANSA, în urma neregulilor constatate în cadrul controalelor efectuate. Mai exact, în furaje au fost depistate reziduuri ale unei substanțe neautorizate pentru utilizarea la animalele destinate consumului uman, iar tratarea animalelor și păsărilor cu această substanță era considerată ilegală.

Fiind audiată, Tatiana Nistorică respinge acuzațiile care i se aduc.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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