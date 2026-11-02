Ex-secretarul de stat al MAIA, Tatiana Nistorică, trimisă pe banca acuzaților. Riscă până la 6 ani de închisoare

Potrivit unui comunicat al PA, Nistorică ar fi primit 70 de mii de lei de la reprezentantul unui agent economic, pentru a influența persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în vederea reluării permisiunii de import din Ucraina a furajelor destinate păsărilor și animalelor.

Anterior, procedura de import fusese suspendată de ANSA, în urma neregulilor constatate în cadrul controalelor efectuate. Mai exact, în furaje au fost depistate reziduuri ale unei substanțe neautorizate pentru utilizarea la animalele destinate consumului uman, iar tratarea animalelor și păsărilor cu această substanță era considerată ilegală.

Fiind audiată, Tatiana Nistorică respinge acuzațiile care i se aduc.