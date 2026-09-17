Exercițiul multinațional „Scutul de Foc 2026” s-a încheiat. Tehnica militară va reveni pe drumurile naționale

Exercițiul a inclus ședințe de instruire, exerciții practice în teren și trageri de luptă cu sistemele de armament din dotarea contingentelor participante.

La antrenamente au participat militari ai Armatei Naționale, Armatei Române și Gărzii Naționale a statului Carolina de Nord, precum și efective ale Inspectoratului General de Carabinieri.

La bilanțul exercițiului, secretarul de stat al Ministerului Apărării Sergiu Plop a declarat că instruirea în comun contribuie la creșterea interoperabilității, dezvoltarea capacităților militare și pregătirea efectivelor conform standardelor internaționale.

În perioada imediat următoare, tehnica militară utilizată la exercițiu va fi deplasată din centrele de instruire spre unitățile din nordul, centrul și sudul Republicii Moldova. Astfel, vehicule militare vor putea fi observate pe mai multe drumuri naționale.

„Scutul de Foc” este organizat anual în Republica Moldova începând cu 2015. Ediția din acest an este cea de-a XI-a și face parte din Planul de instruire al Armatei Naționale pentru 2026.