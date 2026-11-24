Expertul atrage atenția asupra condițiilor de creditare din cadrul programului. Dacă regulile generale prevăd că rata lunară nu ar trebui să depășească 40% din veniturile solicitantului, cu anumite excepții, în cazul programului „Prima Casă” aceasta poate ajunge până la 70%. „Asta este destul de periculos”, a subliniat Stas Madan, menționând că majorarea dobânzilor ar putea face aceste credite dificil de achitat.

O altă modificare asupra căreia expertul atrage atenția permite accesarea programului chiar și de către persoanele care dețin deja o locuință cu o suprafață de până la 50 de metri pătrați. În opinia sa, această prevedere îndepărtează programul de scopul inițial, acela de a sprijini persoanele care nu au o locuință.

Stas Madan a semnalat și probleme în formula de calcul a ratei de referință pentru stabilirea dobânzilor, care, în opinia sa, nu reflectă suficient de bine costurile reale ale băncilor pentru atragerea resurselor financiare. Datele pentru perioada 2025-2026 arată că aceste costuri au fost, în medie, cu 0,5 puncte procentuale mai mici decât dobânzile la depozitele cu termene de șase până la 12 luni.

Expertul consideră că programul „Prima Casă” nu trebuie închis, ci reformat, prin limitarea gradului de îndatorare și revizuirea criteriilor privind deținerea unei locuințe.

Volumul creditelor imobiliare a crescut de la aproximativ 12 miliarde de lei în 2022 la 31 de miliarde de lei în prezent.