Expert: Kremlinul își schimbă instrumentarul de dezinformare în R. Moldova, mizând tot mai mult pe frică

Potrivit lui Daniel Vodă, Federația Rusă va continua să țintească încrederea dintre oameni și dintre diferite grupuri sociale, inclusiv prin exploatarea subiectelor lingvistic și istoric. În opinia sa, un element tot mai prezent este cultivarea sentimentului de nesiguranță, inclusiv prin exploatarea incidentelor legate de drone. „Ce vrea să obțină Moscova este teroare și frică”, a declarat expertul.

Un alt tip de dezinformare vizează liderii și instituțiile europene, care sunt prezentați drept îndepărtați de nevoile cetățenilor. Daniel Vodă consideră că răspunsul la aceste narative trebuie să se bazeze pe dialog și înțelegere, nu pe etichetarea oamenilor cu opinii diferite.

„Trebuie să explicăm, să avem contacte, să avem relații la nivel de antreprenori, la nivel de oameni de cultură”, a spus el.

În acest sens, expertul IPRE pledează pentru programe de coeziune care să apropie cetățenii din diferite regiuni ale țării, inclusiv prin schimburi culturale și educaționale.