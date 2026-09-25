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Expertă ADEPT: Reforma administrației publice locale trebuie să țină cont de specificul Zonei de Securitate

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Expertă ADEPT: Reforma administrației publice locale trebuie să țină cont de specificul Zonei de Securitate

Comunitățile din Zona de Securitate au nevoie de o abordare atentă în procesul de reformă administrativ-teritorială și de o comunicare mai bună privind efectele amalgamării, consideră experta Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Inna Vrînceanu. Într-un interviu pentru IPN, ea a spus că unele comunități ar putea fi reticente față de amalgamare, de teamă că vor pierde anumite facilități de care beneficiază în prezent.

„În condițiile sensibile în care suntem, este bine să avem o abordare – poate nu foarte specială – dar cu mare atenție față de aceste comunități din Zona de Securitate”, a declarat Inna Vrînceanu.

Experta a relatat experiența din timpul consultărilor cu o comunitate din Zona de Securitate. Deși primarul și majoritatea membrilor grupului de lucru erau deschiși pentru ideea amalgamării, Consiliul Local a decis, în cele din urmă, să voteze împotrivă. „Consiliul Local a decis că nu vede beneficii în acest proces”, a spus Inna Vrînceanu.

Potrivit ei, unul dintre argumentele discutate la consultări a fost legat de beneficiile de care se bucură locuitorii din Zona de Securitate. În cazul în care o localitate din această zonă s-ar alipi unui cluster în care localitatea de reședință a viitoarei primării nu se află în Zona de Securitate, cetățenii se tem că vor pierde anumite facilități.

Referindu-se la Găgăuzia, Inna Vrînceanu a precizat că în regiunea autonomă, populația unor localități este relativ numeroasă, iar potrivit calculelor, aproximativ jumătate dintre unitățile administrativ-teritoriale ar putea avea mai puțin de 3 mii de locuitori.

Inna Vrînceanu consideră însă că este prematur să fie trase concluzii privind modul în care reforma va fi aplicată în Găgăuzia. „Să vedem cum o să fie alegerile din 15 noiembrie în Găgăuzia și după asta cred că putem să discutăm. Acum sunt doar niște scenarii pe care le discutăm ipotetic”, a conchis experta ADEPT.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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