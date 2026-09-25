Expertă ADEPT: Reforma administrației publice locale trebuie să țină cont de specificul Zonei de Securitate

„În condițiile sensibile în care suntem, este bine să avem o abordare – poate nu foarte specială – dar cu mare atenție față de aceste comunități din Zona de Securitate”, a declarat Inna Vrînceanu.

Experta a relatat experiența din timpul consultărilor cu o comunitate din Zona de Securitate. Deși primarul și majoritatea membrilor grupului de lucru erau deschiși pentru ideea amalgamării, Consiliul Local a decis, în cele din urmă, să voteze împotrivă. „Consiliul Local a decis că nu vede beneficii în acest proces”, a spus Inna Vrînceanu.

Potrivit ei, unul dintre argumentele discutate la consultări a fost legat de beneficiile de care se bucură locuitorii din Zona de Securitate. În cazul în care o localitate din această zonă s-ar alipi unui cluster în care localitatea de reședință a viitoarei primării nu se află în Zona de Securitate, cetățenii se tem că vor pierde anumite facilități.

Referindu-se la Găgăuzia, Inna Vrînceanu a precizat că în regiunea autonomă, populația unor localități este relativ numeroasă, iar potrivit calculelor, aproximativ jumătate dintre unitățile administrativ-teritoriale ar putea avea mai puțin de 3 mii de locuitori.

Inna Vrînceanu consideră însă că este prematur să fie trase concluzii privind modul în care reforma va fi aplicată în Găgăuzia. „Să vedem cum o să fie alegerile din 15 noiembrie în Găgăuzia și după asta cred că putem să discutăm. Acum sunt doar niște scenarii pe care le discutăm ipotetic”, a conchis experta ADEPT.