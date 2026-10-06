Experții FMI evaluează măsurile pentru îmbunătățirea administrării fiscale în R. Moldova

Misiunea tehnică se desfășoară în perioada 1-16 octombrie și vizează inclusiv consolidarea controlului și conformării fiscale, utilizarea datelor și automatizarea proceselor fiscale, transmite IPN.

Misiunea este realizată de Departamentul Afaceri Fiscale al FMI. Ședința de deschidere a avut loc la Serviciul Fiscal de Stat, fiind urmată de o întrevedere la Ministerul Finanțelor cu ministra Victoria Belous, reprezentanta permanentă a FMI în Republica Moldova, Svetlana Cerović, și echipa misiunii, coordonată de Enriko Aav, senior economist în cadrul Departamentului Afaceri Fiscale al FMI.

Victoria Belous a subliniat importanța unei administrații fiscale eficiente și orientate spre contribuabil, care să asigure un echilibru între colectarea veniturilor la buget și încurajarea conformării fiscale voluntare.

Potrivit autorităților, cooperarea cu FMI contribuie la consolidarea capacităților administrației fiscale și la dezvoltarea unor procese mai eficiente și mai orientate spre contribuabili.