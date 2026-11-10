Explozie într-o gospodărie din Strășeni, provocată de o butelie de gaz defectă. Acoperișul și geamurile, avariate

Incidentul a avut loc pe 9 noiembrie, în jurul orei 16:58, când Serviciul 112 a fost alertat despre producerea exploziei. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), gazul scurs din butelie s-ar fi acumulat în încăpere, provocând deflagrația.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, specialiștii au stabilit preliminar că scurgerea ar fi fost provocată de un robinet defect al buteliei.

În acest context, IGSU avertizează asupra pericolelor utilizării buteliilor de gaz în interiorul locuințelor și recomandă evitarea acestora. Salvatorii atrag atenția că exploatarea sau încărcarea necorespunzătoare a recipientelor, precum și folosirea echipamentelor improvizate pot provoca accidente grave.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să respecte regulile de securitate, iar în cazul unor situații de urgență să apeleze Serviciul 112.