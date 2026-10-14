Explozii și incendii în Rusia. Un atac cu drone ar fi vizat zona unei mari uzine metalurgice

Incendiul a izbucnit miercuri, în orașul industrial Balakovo, din regiunea rusă Saratov, potrivit canalelor de monitorizare de pe Telegram, citate de Kyiv Independent, preluat de mediafax.ro.

Imaginile publicate de canalul Exilenova+ surprind o explozie urmată de un incendiu în apropierea unei mari uzine metalurgice. Potrivit aceleiași surse, atacul ar fi provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică în regiune.

Un mort și mai multe clădiri avariate

Orașul Balakovo, situat pe malul estic al fluviului Volga, găzduiește o importantă uzină siderurgică, a cărei capacitate de producție declarată depășește un milion de tone anual, potrivit site-ului uzinei metalurgice Balakovo.

Deocamdată, nu este clar dacă instalația industrială a suferit pagube în urma atacului.

Guvernatorul regiunii Saratov a declarat, într-un mesaj publicat pe Telegram, că atacul cu drone a avariat mai multe clădiri și a provocat moartea unei persoane.

Un terminal petrolier din Rusia arde de patru zile

Într-o altă regiune a Rusiei, un incendiu izbucnit la un terminal de încărcare a produselor petroliere din Rostov-pe-Don continua pentru a patra zi consecutiv, după atacurile cu drone din 10 octombrie.

Terminalul, situat în districtul industrial Jeleznodorojnîi, este utilizat pentru exportul produselor petroliere, inclusiv al celor provenite de la rafinăria Novoșahtinsk.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a susținut că peste 100 de drone au fost doborâte în noaptea atacului.

Imaginile publicate de Exilenova+ arată flăcări și un nor dens de fum. Potrivit canalului, incendiul își redusese intensitatea după trei zile, însă ulterior flăcările au izbucnit din nou.

Opt dintre cele 12 rezervoare ale terminalului ar fi fost scoase din funcțiune

Până pe 13 octombrie, cel puțin opt dintre cele 12 rezervoare ale terminalului Novoșahtinsk ar fi fost scoase din funcțiune, potrivit unei analize OSINT realizate de publicația independentă rusă Astra.

Instalația poate primi și încărca anual aproximativ 2,5-3,5 milioane de tone de produse petroliere. Potrivit publicației, terminalul deservește atât exporturile, cât și forțele armate ruse.

Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica independent informațiile, iar amploarea pagubelor provocate de cele două atacuri nu este cunoscută.

Atacurile au loc pe fondul disputelor privind armistițiul energetic

Oficialii ucraineni nu au comentat deocamdată presupusul atac asupra terminalului petrolier. În ultimele luni, forțele ucrainene au vizat în repetate rânduri instalații energetice rusești.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic și a cerut Ucrainei să înceteze atacurile asupra instalațiilor petroliere din Rusia.

Trump a susținut că aceste atacuri au contribuit la creșterea prețurilor petrolului, scumpiri atribuite în mare măsură războiului purtat de Statele Unite împotriva Iranului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este dispus să accepte un armistițiu energetic, cu condiția ca Rusia să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.





