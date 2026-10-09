Exportul de servicii al Republicii Moldova a ajuns la 3,53 miliarde de dolari

Expertul a menționat că, în trimestrul al doilea din 2025, exportul de servicii a depășit pentru prima dată exportul de bunuri. În 2025, serviciile au reprezentat 15,9% din PIB, în timp ce exportul de bunuri a coborât la 18,6% din PIB.

Serviciile IT au generat aproximativ 890 de milioane de dolari, iar transportul – circa 693 de milioane de dolari. Totodată, exportul serviciilor pentru afaceri a ajuns la aproximativ 430 de milioane de dolari anual, de 2,5 ori mai mult decât înainte de acordarea unor facilități similare celor din sectorul IT, în 2023.

În prima jumătate a anului 2026, exportul de servicii a crescut cu 22%, până la aproximativ 1,73 miliarde de dolari. În aceeași perioadă, au avansat și exporturile de servicii de instruire și medicale, cu 18,7% și, respectiv, 19,5%.

Potrivit lui Veaceslav Ioniță, excedentul balanței comerciale a serviciilor a depășit un miliard de dolari în 2025, iar în prima jumătate a anului 2026 a ajuns la aproximativ 1,3 miliarde de dolari.