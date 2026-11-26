Potrivit deciziei, spitalele, serviciile de urgență, stațiile de pompare a apei și unitățile de termoficare vor avea prioritate la alimentarea cu energie electrică. În cazul unui deficit, Moldelectrica va putea solicita energie de urgență din sistemele țărilor vecine, iar deconectările vor fi aplicate doar ca ultimă soluție. Autoritățile precizează că deocamdată nu sunt planificate astfel de întreruperi.

Pentru a crește cantitatea de energie disponibilă în țară, Comisia a dispus accelerarea conectării la rețea a centralelor fotovoltaice și eoliene dotate cu baterii, precum și a instalațiilor de stocare. Proiectele finalizate vor avea prioritate la racordare, iar anumite proceduri de autorizare și conectare vor fi simplificate. Totodată, încărcarea bateriilor de stocare va fi interzisă în intervalele 06:00-09:00 și 18:00-23:00.

De asemenea, exportul și reexportul motorinei prin Portul Internațional Liber Giurgiulești vor fi permise doar dacă stocurile din depozite depășesc 7 500 de tone, anumite excepții prevăzute în decizie. Camioanele care transportă carburanți vor beneficia de prioritate la traversarea frontierei, la fel și trenurile cu produse petroliere pe rețeaua feroviară națională. Până pe 30 noiembrie va fi ajustat temporar și mecanismul de calcul al prețului maxim al motorinei standard, în care va fi inclus un adaos suplimentar pentru fiecare tonă, peste marja comercială specifică.

Comisia a stabilit și reguli temporare pentru funcționarea unor sisteme de măsurare a carburanților, ale căror certificate au fost retrase, pentru a evita închiderea simultană a mai multor benzinării. Operatorii vor trebui să prezinte autorităților, până pe 30 noiembrie, lista stațiilor vizate, iar până pe 1 decembrie – planurile de înlocuire a sistemelor neconforme. Toate acestea vor trebui înlocuite cel târziu până pe 24 decembrie, iar utilizarea temporară este permisă doar în condițiile stabilite de Comisie.

Măsurile de economisire vizează și instituțiile publice, spațiile comerciale și întreprinderile. Autoritățile centrale și locale vor reduce cu cel puțin 20% consumul instituțional de carburanți și cu minimum 50% energia electrică utilizată pentru iluminatul public. Administratorii clădirilor publice și ai unităților comerciale vor reduce cu cel puțin 30% iluminatul interior, acolo unde este posibil, iar iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar va fi deconectat. Întreprinderile cu un consum mare de energie vor trebui să transfere procesele energofage în afara orelor de vârf.

Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze rațional energia electrică și să amâne, pe cât posibil, activitățile cu un consum ridicat în afara intervalelor 06:00-09:00 și 17:00-22:00. Totodată, autoritățile recomandă evitarea utilizării ascensoarelor dimineața, între 06:00 și 09:00, și seara, între 18:00 și 22:00, pentru a reduce riscul blocării în cazul unor eventuale întreruperi de curent.