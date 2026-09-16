Exporturile R. Moldova au crescut cu 11,7% în primele șapte luni ale anului

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării precizează că în perioada ianuarie-iulie, valoarea totală a exporturilor a fost de 1,96 de miliarde de euro. Livrările către Ungaria au crescut cu 89,3%, iar cele către Germania – cu 67,6%. Exporturile spre Regatul Unit au avansat cu 36%, iar cele către Italia și Turcia au crescut cu 27,7%, respectiv cu 27,3%.

Creșteri au fost și pe alte piețe: exporturile către Federația Rusă au fost mai mari cu 13%, către Polonia cu 12,5%, iar către România cu 8,2%.

Pe categorii de produse, cel mai mult au crescut exporturile de uleiuri vegetale, cu aproape 83%. Livrările de obiecte de artă, de colecție sau de antichități au avansat cu peste 82%, iar cele de articole din piele – cu 65,6%. Creșteri au fost înregistrate și la metale comune, încălțăminte, produse chimice și lemn și articole din lemn.

Potrivit MDED, evoluția din primele șapte luni reflectă extinderea comerțului exterior și diversificarea piețelor și a produselor exportate.