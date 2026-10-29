Exporturile R. Moldova către Italia au crescut cu aproape 40% și au ajuns anul trecut la 309 milioane de euro

Datele au fost prezentate în cadrul unui studiu de piață realizat pentru identificarea oportunităților de extindere a exporturilor moldovenești în Italia, a treia destinație de export a țării, transmite IPN.

Potrivit studiului prezentat de partenerul Agenției de Investiții, Cornel Coșer, schimburile comerciale dintre Republica Moldova și Italia au fost de 780 de milioane de euro anul trecut. Importurile din Italia au depășit 471 de milioane de euro, iar balanța comercială a înregistrat un deficit de circa 162 de milioane de euro.

Din totalul exporturilor moldovenești către Italia, produsele nealimentare au reprezentat aproape 197 de milioane de euro, fiind dominate de textile și confecții. Exporturile agroalimentare au însumat 111,8 milioane de euro, dintre care 65,5 milioane de euro pentru grâu și puțin peste 28 de milioane de euro pentru uleiuri vegetale.

Irina Tolstousov, directoarea adjunctă a Agenției de Investiții, a declarat că Italia reprezintă o piață strategică pentru Republica Moldova, cu perspective de extindere a exporturilor. Potrivit acesteia, studiul urmărește să ajute producătorii moldoveni să identifice oportunități comerciale și să stabilească relații cu potențiali parteneri italieni. Totodată, aceasta a anunțat că săptămâna viitoare va fi lansat apelul programului Bridge Export, cu un buget de 16 milioane de lei. Programul este destinat producătorilor din toate sectoarele și prevede o cofinanțare de 60% pentru diferite tipuri de investiții.

În cadrul unei intervenții video, ambasadorul Republicii Moldova în Italia, Oleg Nica, a subliniat că piața italiană oferă oportunități pentru companiile moldovenești, însă accesul pe aceasta necesită pregătire și oferte competitive. Diplomatul a îndemnat antreprenorii să urmărească integrarea în lanțurile de aprovizionare din Italia, nu doar realizarea unor livrări ocazionale.

Cornel Coșer a evidențiat dimensiunea pieței italiene, cu aproximativ 60 de milioane de consumatori și importuri anuale de aproape 600 de miliarde de euro. Studiul identifică oportunități de extindere a exporturilor moldovenești de fructe proaspete și uscate, nuci, sucuri, conserve fără aditivi, ambalaje și componente industriale. Totodată, sunt evidențiate perspective pentru exportul de servicii IT, transport și logistică, precum și pentru turismul medical.

În același timp, în sectorul serviciilor medicale, Italia este, alături de România, una dintre principalele țări de proveniență a pacienților care aleg Republica Moldova. Potrivit datelor incluse în studiu, exporturile moldovenești de servicii de sănătate au crescut de la 31,3 milioane de euro în 2021 la 74,8 milioane de euro în 2025.

Autorii studiului subliniază că intrarea pe piața italiană presupune adaptarea produselor la cerințele consumatorilor, respectarea standardelor de calitate și dezvoltarea unor relații comerciale de durată.