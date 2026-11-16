Expoziția dedicată Nadiei Comăneci a reunit la Chișinău personalități din sport, cultură și diplomație

Expoziția a fost deschisă în perioada 13-15 noiembrie, iar la inaugurarea oficială au participat reprezentanți ai comitetelor olimpice din cele două țări, ai Fundației Nadia Comăneci, ai Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, precum și ai instituțiilor diplomatice, culturale, financiare și academice. Cu această ocazie, Nadia Comăneci a transmis un mesaj video, iar tinerii gimnaști moldoveni au susținut un moment artistic.

Pe parcursul celor trei zile, publicul a putut admira medalii, trofee, statuete omagiale, cărți și fotografii de colecție care ilustrează cariera gimnastei. De asemenea, vizitatorii au urmărit un film documentar despre performanțele acesteia. Copiii și tinerii au fost invitați să lase mesaje în albumul „Gânduri pentru Nadia”, care urmează să-i fie transmis sportivei.

Evenimentul a fost dedicat împlinirii a 50 de ani de la momentul istoric în care, la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din lume care a obținut nota 10 într-o competiție olimpică. Expoziția a fost organizată cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.