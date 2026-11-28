Evenimentul este organizat în colaborare cu BNR și este prilejuit de împlinirea a 33 de ani de la introducerea leului moldovenesc. Vizitatorii vor putea descoperi monede dedicate unor personalități, evenimente istorice și valori culturale, transmite IPN.

Expoziția readuce în atenție și colaborarea dintre cele două instituții, care datează de la începuturile monedei naționale. Primele bancnote moldovenești, din seria concepută de artistul plastic Gheorghe Vrabie, au fost tipărite la Imprimeria Băncii Naționale a României.

Potrivit guvernatorului BNM, Anca Dragu, expoziția valorifică patrimoniul numismatic comun și aduce în atenția publicului personalități și evenimente care contribuie la definirea identității.

Vizitele vor fi ghidate și sunt destinate publicului de toate vârstele, inclusiv elevilor, studenților, colecționarilor și pasionaților de istorie și artă.

Expoziția va putea fi vizitată inclusiv în weekend, la sediul BNM, între orele 11:00 și 15:00, la ore fixe.