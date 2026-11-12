Expoziție dedicată Nadiei Comăneci, organizată la Chișinău cu sprijinul DRRM. Vor fi prezentate medalii, trofee și imagini de colecție

Expoziția va reuni medalii, trofee, statuete omagiale, cărți și fotografii de colecție care ilustrează cariera uneia dintre cele mai cunoscute sportive din istoria gimnasticii mondiale. Publicul va putea viziona și un film documentar dedicat performanțelor Nadiei Comăneci.

La inaugurare vor participa directorul general cu atribuții de secretar de stat al DRRM, Constantin-Valentin Răducanu, reprezentanți ai Ambasadei României la Chișinău, ai guvernelor și parlamentelor din România și Republica Moldova, precum și reprezentanți ai Institutului Cultural Român și ai mediului cultural și academic.

Printre invitați se numără și IPS Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

Amintim că, la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, Nadia Comăneci, în vârstă de doar 14 ani, a devenit prima gimnastă din istoria competiției care a primit nota maximă de 10. Performanța sa a intrat în istoria sportului mondial, iar gimnasta română a obținut, la acea ediție a Jocurilor Olimpice, trei medalii de aur, una de argint și una de bronz.