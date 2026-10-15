Expozițiile Moldagrotech și Farmer 2026 au fost inaugurate la Moldexpo

În deschiderea evenimentului, secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, a subliniat că modernizarea tehnologică este esențială pentru reducerea costurilor de producție și creșterea competitivității fermierilor moldoveni. Potrivit lui, în contextul scumpirii carburanților, pieselor de schimb și utilajelor, utilizarea tehnologiilor moderne și a soiurilor mai productive poate contribui la eficientizarea activității agricole și la folosirea mai rațională a resurselor.

Directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor din Moldova, Sergiu Veșca, a evidențiat rolul gestionării terenurilor, al tehnologiilor și al politicilor statului în dezvoltarea agriculturii. Totodată, a subliniat importanța dialogului dintre producători, autorități și consumatori, pentru ca produsele agricole să răspundă cerințelor pieței.

Directoarea Moldexpo, Zinaida Popa, a menționat că agricultura are nevoie de noi modele de dezvoltare și de echipamente care să contribuie la creșterea productivității. Potrivit acesteia, ediția din acest an se desfășoară sub genericul „Teritoriul recoltei bogate” și evidențiază evoluția de la utilajele tradiționale la tehnologiile moderne.

Expozițiile reunesc peste 400 de participanți și mai mult de o mie de unități de tehnică și echipamente agricole, expuse pe o suprafață de peste zece mii de metri pătrați. Acestea pot fi vizitate în perioada 15-18 octombrie, între orele 10:00 și 18:00.