Extragere ilegală de argilă la Ocnița. Agentul economic, obligat să achite peste 120 de mii de lei

Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, acesta a extras argilă de pe un teren public cu destinație agricolă din extravilanul localității Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița, fără a avea actele permisive necesare, transmite IPN.

Potrivit inspectorilor de mediu, exploatarea ilegală a avut loc în perioada septembrie-octombrie, când agentul economic a extras 1 050 de metri cubi de argilă de pe terenul aflat în proprietatea administrației publice locale.

Prejudiciul cauzat mediului a fost estimat la 107 850 de lei. Totodată, pentru încălcarea legislației, agentul economic a fost sancționat cu o amendă de 12 500 de lei.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că exploatarea resurselor minerale fără acte permisive este ilegală și atrage atât sancțiuni contravenționale, cât și obligația de a recupera prejudiciul cauzat mediului.