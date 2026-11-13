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Extragere ilegală de argilă la Ocnița. Agentul economic, obligat să achite peste 120 de mii de lei

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Extragere ilegală de argilă la Ocnița. Agentul economic, obligat să achite peste 120 de mii de lei

Un agent economic din domeniul construcțiilor a fost obligat să achite peste 120 de mii de lei amendă și despăgubiri pentru exploatarea ilegală a unui zăcământ de argilă.

Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, acesta a extras argilă de pe un teren public cu destinație agricolă din extravilanul localității Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița, fără a avea actele permisive necesare, transmite IPN.

Potrivit inspectorilor de mediu, exploatarea ilegală a avut loc în perioada septembrie-octombrie, când agentul economic a extras 1 050 de metri cubi de argilă de pe terenul aflat în proprietatea administrației publice locale.

Prejudiciul cauzat mediului a fost estimat la 107 850 de lei. Totodată, pentru încălcarea legislației, agentul economic a fost sancționat cu o amendă de 12 500 de lei.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că exploatarea resurselor minerale fără acte permisive este ilegală și atrage atât sancțiuni contravenționale, cât și obligația de a recupera prejudiciul cauzat mediului.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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