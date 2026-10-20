„Fabricat în Moldova”: o nouă ediție în ianuarie, cu circa 500 de companii participante

Într-o conferință de presă, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea, a declarat că expoziția se va desfășura în perioada 27-31 ianuarie și va ocupa o suprafață de trei mii de metri pătrați în interiorul complexului Moldexpo și alți 300 de metri pătrați în exterior.

În zona gastronomică „Curtea gusturilor moldovenești”, vizitatorii vor putea descoperi și degusta produse tradiționale oferite de producătorii locali. Totodată, „Traseul celor 24 de descoperiri” va include vizite la standurile unor companii autohtone, degustări și discuții cu producătorii.

Programul va include și forumul de afaceri „Moldova prezintă”, destinat facilitării contactelor dintre antreprenorii moldoveni și partenerii străini. Organizatorii intenționează să invite delegații din Elveția, Uzbekistan, Ucraina și România, pentru a identifica noi oportunități de cooperare, atragere a investițiilor și extindere a exporturilor.

De asemenea, reprezentanții rețelelor comerciale din Republica Moldova vor fi invitați să discute cu producătorii despre posibile parteneriate și comercializarea produselor locale în magazine.

Companiile interesate să participe pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie până pe 18 decembrie. Primii zece solicitanți vor beneficia de o reducere de 10% la taxa de participare.

Potrivit organizatorilor, edițiile precedente au atras între 50 și 70 de mii de vizitatori. Expoziția este organizată de Camera de Comerț și Industrie din 2002, cu scopul promovării produselor și serviciilor autohtone și dezvoltării relațiilor comerciale.