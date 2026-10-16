Fake-News ca armă politică. Cum a transformat Ion Ceban o scrisoare anonimă într-un scenariu despre o presupusă fabrică de drone din Chișinău

Un fals „angajat” TRACOM – sursa sigură a lui Ion Ceban

Zilele trecute, unele instituții mass-media și canale de Telegram au primit o scrisoare de la un pretins angajat al „TRACOM”, care susținea că pe teritoriul parcului industrial s-ar pregăti deschiderea unei uzine de asamblare a dronelor. Mai mult, acesta numea și compania responsabilă de proiect – SkyFall Industries.

„Totul este deja pregătit. Pentru amplasarea unității de asamblare va fi folosită o clădire de pe teritoriul Parcului industrial TRACOM din Chișinău, care este la moment reconstruită și adaptată pentru această activitate”, se menționează în mesajul expediat.

Persoana respectivă a atașat și câteva poze de pe teritoriul parcului, menționând că anume în această clădire ar urma să fie asamblate dronele.

Totodată, susține „angajatul” TRACOM, Aerodromul de la Vadul lui Vodă ar urma să fie utilizat pentru testarea acestor drone.

Scrisoarea respectivă ar fi ajuns și la Ion Ceban. De menționat că aceasta nu a fost însoțită de niciun contract, document de închiriere sau autorizație – fapt ce ridică mai multe semne de întrebare. Cu toate acestea, în loc să verifice datele menționate, edilul a preferat să-și facă capital politic, transformând chiar și un mesaj anonim într-un instrument de manipulare și dezinformare.

Mai mult, Ceban a folosit intenționat anumite formulări, încercând să transmită și ideea precum că decizia privind construcția fabricii a fost deja luată.

„Din informațiile pe care le am, DEJA se instalează echipamente, se creează condiții ca această uzină să fie pe teritoriul municipiului Chișinău”, a declarat el într-un mesaj video pe rețele sociale.

Imediat după publicare, mesajul a fost preluat de mai multe canale de Telegram despre care fostul viceprimar al capitalei, Irina Gutnic, anunța că ar fi plătite ilegal în scopul promovării imaginii lui Ion Ceban și altor reprezentanți ai partidului MAN.

Între realitate și dezinformare

Compania SkyFall Industries este una reală. Aceasta este o întreprindere ucraineană de tehnologie de apărare și aeronautică militară, specializată în cercetare, dezvoltare și producția la scară largă a dronelor. Totuși, existența sa nu demonstrează faptul că aceasta intenționează să deschidă o unitate în Republica Moldova.

Contactați de reporterii Deschide.MD, reprezentanții SkyFall Industries au negat orice intenție de a deschide o fabrică de asamblare a dronelor în Chișinău, menționând că nu au avut, deocamdată, astfel de înțelegeri cu autoritățile naționale. Mai mult, compania s-a arătat deranjată și de faptul că numele său este utilizat într-un context politic.

Am încercat să obținem un comentariu și din partea „TRACOM”, însă reprezentanții parcului industrial nu au răspuns la apelurile reporterilor noștri.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a catalogat informațiile prezentate de Ceban drept o manipulare.

„Securitatea țării este o prioritate pentru Guvern, care ne preocupă zilnic. În principiu, ne dorim investiții în domeniul apărării, însă acestea vor fi posibile doar după modificarea cadrului legal. Prin urmare, în prezent nu sunt analizate opțiuni de amplasare în Republica Moldova a unor fabrici cu scop militar”, a explicat el.

Deputatul PAS și președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, susține că declarațiile primarului capitalei fac parte din propaganda rusă.

„Noi nici legislație nu avem pentru a putea vorbi despre acest lucru. Declarațiile lui Ceban fac parte din propaganda rusă, la fel ca ale lui Țîrdea și de tipul lor. Ei vor ca R. Moldova să fie o țară slabă, care să nu se poată apăra. Dar neutralitatea nu înseamnă să nu-ți dezvolți capacități de apărare. E o poziție de manipulare din partea lui Ceban. El e o simplă conservă rusească, care are ca obiectiv ca R. Moldova să nu se poată apăra. Nimeni încă nu știe unde și în ce condiții va fi construită această fabrică, nici măcar ipotetic nu sunt astfel de discuții”, a precizat parlamentarul.

Într-adevăr, președintele Maia Sandu a vorbit anterior despre intenția de a porni o linie de producție a dronelor interceptoare pe teritoriul R. Moldova. Însă, ca acest lucru să fie pus în practică, este necesară modificarea legislației. Respectiv, de la declarațiile președintelui și până la construcția unei fabrici este un drum lung. Care nu poate fi scurtat, în ciuda tuturor dezinformărilor și manipulărilor tirajate de primarul capitalei și alți politicieni.