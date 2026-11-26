În cadrul conferinței internaționale „Dezvoltarea unui nou cadru de management al riscurilor agricole în Republica Moldova”, reprezentanții organizației au atras atenția asupra necesității de a consolida reziliența sectorului agroalimentar prin acces mai bun la tehnologii, finanțare și piețe de desfacere.

Raimund Jehle, reprezentat regional adjunct al FAO pentru Europa și Asia Centrală și reprezentant al FAO în Republica Moldova, a declarat că țara dispune deja de politici, expertiză și parteneriate pentru dezvoltarea sectorului agricol. Însă, potrivit lui, este important ca aceste resurse să fie coordonate, iar sprijinul să ajungă la fermieri înainte de producerea unor noi crize.

Tudor Robu, reprezentant adjunct al FAO în Moldova, a subliniat că mecanismele de gestionare a riscurilor sunt esențiale pentru protejarea securității alimentare și trebuie să ajute în special categoriile vulnerabile din sector, precum micii fermieri, femeile care activează în agricultură și tinerii care doresc să se lanseze în acest domeniu.

Președintele Uniunii Asiguratorilor din Republica Moldova, Svetlana Lupașcu, a menționat că foarte puțini agricultori încheie polițe de asigurare. Potrivit acesteia, mai puțin de 4% din producția agricolă și din terenurile agricole sunt asigurate. Ea a adăugat că problema trebuie abordată prin instrumente financiar-economice, dar și printr-o comunicare mai bună între instituțiile implicate în proces.

Eugeniu Osmochescu, ministrul agriculturii și industriei alimentare, a declarat că, până la sfârșitul anului 2027, autoritățile își propun să obțină o imagine clară asupra situației sectorului agricol din Republica Moldova, a vulnerabilităților și a măsurilor necesare pentru susținerea agricultorilor. Potrivit ministrului, în acest scop recensământul agricol ar putea fi realizat mai devreme decât termenul planificat, anul 2030.

Conferința internațională „Dezvoltarea unui nou cadru de management al riscurilor agricole în Republica Moldova” a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai Comisiei Europene, experți internaționali, reprezentanți ai fermierilor și ai sectorului de asigurări.