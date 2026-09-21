Fără surprize în Rusia: Partidul lui Putin, victorie clară la alegerile parlamentare

Potrivit acestui sondaj realizat de Centrul rus de studiu al opiniei publice (VCIOM), un institut de stat, partidul „Rusia Unită” obţine 49,4% din voturi (aproximativ acelaşi scor ca în 2021), la finalul a trei zile de scrutin desfăşurat pe fondul războiului din Ucraina.

Partidul Comunist al Federaţiei Ruse este prognozat să ocupe locul al doilea, cu 14,2% din voturi, notează DIGI24.ro.

Comisia Electorală Centrală a Rusiei a anunţat că rata de participare la vot a fost de peste 56%.

A fost pentru prima dată când alegătorii ruşi s-au prezentat la urne pentru alegeri parlamentare de când Rusia a declanşat războiul pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

Rezultatul va fi probabil prezentat de Kremlin ca dovadă a sprijinului public pentru politicile lui Putin şi pentru război, care se află acum în al cincilea an, fără niciun semn că s-ar apropia sfârşitul.