Fără turul doi în cele cinci localități în care au avut loc alegeri locale noi

Candidatul Partidului Socialiștilor în Novosiolovca, raionul Taraclia, Vasili Sacalî, a acumulat 100% din voturi. Andrei Arhirii, candidatul Partidului Politic Partidul Schimbării, a fost ales în Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, cu 70,12% din voturi. Marta Chemencedji, candidată independentă, a fost votată în Cairaclia, raionul Taraclia de 82,23% din cetățeni, iar Elona Zuza, candidata PSRM, în Costești, raionul Râșcani, cu 69,83%. Candidatul independent în satul Chirsova, UTA Găgăuzia, Serghei Sapunji, a acumulat 54,50% din voturi.

La referendumul local din satul Delacău, raionul Anenii Noi, 568 de alegători (96,11%) au votat „DA”, iar 23 (3,89%) au optat pentru „NU”.

În satul Tomai, UTA Găgăuzia, unde au avut loc alegeri pentru consiliul local, lista Partidului Socialiștilor a acumulat 621 de voturi, ceea ce reprezintă 53,91% din sufragii. Dintre candidații independenți, cele mai multe voturi le-au obținut Iuri Berber – 77 (6,68%) și Igor Topciu – 76 (6,60%). Pentru celelalte candidaturi, numărul voturilor a variat între 11 și 54.



CEC precizează că rezultatele sunt preliminare și vor fi confirmate după recepționarea documentelor electorale în original de la organele electorale inferioare.