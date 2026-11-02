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Fără turul doi în cele cinci localități în care au avut loc alegeri locale noi

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Fără turul doi în cele cinci localități în care au avut loc alegeri locale noi

În toate cele cinci localități în care duminică au avut loc alegeri locale noi, candidații la funcția de primar au obținut din primul tur mai mult de jumătate din voturile valabil exprimat. Astfel că nu va fi necesară organizarea turului al doilea. Rezultatele preliminare au fost prezentate de Comisia Electorală Centrală, transmite IPN.

Candidatul Partidului Socialiștilor în Novosiolovca, raionul Taraclia, Vasili Sacalî, a acumulat 100% din voturi. Andrei Arhirii, candidatul Partidului Politic Partidul Schimbării, a fost ales în Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, cu 70,12% din voturi. Marta Chemencedji, candidată independentă, a fost votată în Cairaclia, raionul Taraclia de 82,23% din cetățeni, iar Elona Zuza, candidata PSRM, în Costești, raionul Râșcani, cu 69,83%. Candidatul independent în satul Chirsova, UTA Găgăuzia, Serghei Sapunji, a acumulat 54,50% din voturi.

La referendumul local din satul Delacău, raionul Anenii Noi, 568 de alegători (96,11%) au votat „DA”, iar 23 (3,89%) au optat pentru „NU”.

În satul Tomai, UTA Găgăuzia, unde au avut loc alegeri pentru consiliul local, lista Partidului Socialiștilor a acumulat 621 de voturi, ceea ce reprezintă 53,91% din sufragii. Dintre candidații independenți, cele mai multe voturi le-au obținut Iuri Berber – 77 (6,68%) și Igor Topciu – 76 (6,60%). Pentru celelalte candidaturi, numărul voturilor a variat între 11 și 54.

CEC precizează că rezultatele sunt preliminare și vor fi confirmate după recepționarea documentelor electorale în original de la organele electorale inferioare.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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