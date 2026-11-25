Datele trebuie completate și transmise pe platforma performante.beactive.md, în conformitate cu Regulamentul de finanțare a sportului de performanță, aprobat de Guvern. Informațiile prezentate de federații vor fi verificate și evaluate – în funcție de rezultatele sportivilor, activitatea desfășurată și respectarea criteriilor de bună guvernanță – de o comisie din care fac parte reprezentanți ai ministerului și specialiști în domeniul sportului. Pentru a facilita procesul, ministerul va oferi federațiilor asistență metodologică și va organiza sesiuni de instruire privind completarea datelor.

MEC îndeamnă federațiile eligibile să respecte termenul-limită și să completeze cu atenție informațiile solicitate, pentru a asigura evaluarea corectă și stabilirea finanțării pentru anul viitor.

Pentru 2027, bugetul destinat finanțării sportului de performanță va constitui 91,5 milioane de lei. Aproximativ 44% din sumă va reveni federațiilor cu medalii olimpice sau cu potențial de a obține asemenea rezultate, iar 10% va fi alocat jocurilor sportive. Regulamentul stabilește și cote garantate de 4% pentru Comitetul Național Olimpic și Sportiv și de 1% pentru Comitetul Național Paralimpic.