Femeie lovită mortal de o mașină la Sadaclia. Șoferul a părăsit locul accidentului

Accidentul s-a produs în această dimineață, în jurul orei 06:00. Poliția din Basarabeasca a fost alertată de un trecător, care a anunțat că pe una dintre străzile din localitate s-a produs un accident rutier.

Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, femeia de 64 de ani a fost lovită de un automobil și a decedat la fața locului în urma impactului.

Conducătorul auto a părăsit locul accidentului. Deocamdată, nici automobilul implicat nu a fost găsit.

Polițiștii întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea șoferului, precum și pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.