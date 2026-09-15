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Femeile găsite moarte în iazul de la Dănceni rămân neidentificate. Poliția extinde căutările în alte state

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Femeile găsite moarte în iazul de la Dănceni rămân neidentificate. Poliția extinde căutările în alte state

Identitatea celor două femei ale căror părți ale corpului au fost descoperite într-un iaz din Dănceni nu a fost stabilită încă. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, susține că datele genetice ale victimelor nu se regăsesc în bazele de date ADN din Republica Moldova și Ucraina, iar autoritățile au extins verificările în alte state europene, transmite IPN.

Potrivit șefului IGP, expertizele medico-legale au stabilit mai multe date despre victime, inclusiv vârsta, sexul și anumite particularități medicale. Aceste informații au fost verificate la instituțiile medicale din Republica Moldova, pentru a identifica persoane dispărute care ar fi putut avea caracteristici similare.

„Sunt anumite date cu caracter medical despre acele victime. Anume acele elemente au fost verificate la toate instituțiile medicale, dar nu am găsit indicii. Am verificat și la colegii din Ucraina, poate ar fi de acolo, dar nici de acolo nu am avut un răspuns pozitiv”, a declarat marți Viorel Cernăuțeanu pentru presă.

După ce verificările din Republica Moldova și Ucraina nu au permis identificarea victimelor, autoritățile au solicitat sprijinul instituțiilor din alte state europene. Sunt verificate informații despre persoane dispărute care ar putea corespunde datelor medicale stabilite în urma expertizelor.

Bazele de date ADN nu conțin profilurile genetice ale tuturor persoanelor, ci doar date colectate în condițiile prevăzute de lege, inclusiv în cadrul unor anchete sau în cazul persoanelor dispărute și al cadavrelor neidentificate. Astfel, lipsa unei potriviri înseamnă că victimele nu au fost anunțate dispărute.

Părți ale unor corpuri umane au fost descoperite pe 12 iulie într-un iaz din Dănceni, după ce un pescar a alertat Serviciul 112. Potrivit constatărilor preliminare, una dintre victime avea între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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