Fermentarea vinului poate provoca intoxicații. Recomandările salvatorilor pentru evitarea riscurilor

Astfel, salvatorii explică cetățenilor pericolele generate de acumularea dioxidului de carbon, jos la suprafața solului, în concentrații înalte. Gazul este o substanță toxică puternică, fără miros și culoare, iar inhalarea acestuia poate deveni fatală în cazul aflării îndelungate în spații închise și neaerisite. Intoxicația cu dioxid de carbon se manifestă prin dureri de cap, amețeli, stare de vomă, iar în cazuri grave convulsii, comă sau chiar deces, transmite MOLDPRES.

Solicitată de agenție, Liliana Puşcaşu, ofițer de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), a menționat că specialiștii îndeamnă oamenii să nu intre în spații închise, unde este păstrat produsul nefermentat.

„Pentru evitarea riscurilor cel mai bine este ca acesta să fie ținut în aer liber. La fel, salvatorii recomandă gospodarilor să asigure o ventilație permanentă a spațiilor în care se desfășoară procesul de fermentare și să evite închiderea ermetică a recipientelor în care se află vinul. Totodată, există o metodă simplă de verificare a concentrației de oxigen în beciuri și subsoluri unde se fermentează vinul. Astfel, înainte de a intra în încăpere se aprinde o lumânarea, dacă aceasta se va stinge atunci aportul de oxigen este insuficient și există risc de intoxicație”, a afirmat Liliana Pușcașu.

În această toamnă, nu au fost raportate cazuri de intoxicații cu dioxid de carbon.

Activitățile de informare și prevenire a intoxicațiilor sunt desfășurate în toată țara pe parcursul perioadei de recoltare și fermentare a strugurilor. Acțiunile au scopul de a preveni cazurile de intoxicații cu dioxid de carbon.