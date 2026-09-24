Fermierii din Basarabeasca anunță pe vineri proteste cu scoaterea în drum a utilajelor agricole

Acest lucru este susținut de Asociația Forța Fermierilor, care informează publicul de faptul că protestul va avea loc vineri, 25 septembrie, începând cu ora 9:00, pe drumul Cimișlia - Basarabeasca, lângă satul Abaclia.

Revendicările principale ale fermierilor sunt:

1. Menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase;

2. Prelungirea licențierii importurilor cerealelor și floarei soarelui până la cel puțin 31 decembrie 2026;

3. Rambursarea către agricultori a accizei pentru motorina procurată în perioada 1 iunie - 1 decembrie 2026.

„Asociația susține acest protest și va acorda fermierilor tot suportul necesar pentru apărarea drepturilor lor legitime”, se specifică într-un mesaj al Asociației Forța Fermierilor.

Organizatorii mai scriu că vor protesta față de atitudinea neglijentă a structurilor de stat față de sectorul agroindustrial.