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Fermierii din Basarabeasca anunță pe vineri proteste cu scoaterea în drum a utilajelor agricole

Cristina Vlah
Fermierii din Basarabeasca anunță pe vineri proteste cu scoaterea în drum a utilajelor agricole

Se anunță proteste în sudul R. Moldova. Fermierii din Basarabeasca vor să scoată tehnica și utilajele agricole în drum, pentru a atrage atenția publică asupra problemelor din agricultură.

Acest lucru este susținut de Asociația Forța Fermierilor, care informează publicul de faptul că protestul va avea loc vineri, 25 septembrie, începând cu ora 9:00, pe drumul Cimișlia - Basarabeasca, lângă satul Abaclia.

Revendicările principale ale fermierilor sunt:

1. Menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase;

2. Prelungirea licențierii importurilor cerealelor și floarei soarelui până la cel puțin 31 decembrie 2026;

3. Rambursarea către agricultori a accizei pentru motorina procurată în perioada 1 iunie - 1 decembrie 2026.

„Asociația susține acest protest și va acorda fermierilor tot suportul necesar pentru apărarea drepturilor lor legitime”, se specifică într-un mesaj al Asociației Forța Fermierilor.

Organizatorii mai scriu că vor protesta față de atitudinea neglijentă a structurilor de stat față de sectorul agroindustrial.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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