Fermierii din Fălești au ieșit la protest cu tehnică agricolă

Potrivit Asociației Forța Fermierilor, la manifestație participă agricultori din mai multe asociații de profil, cu viziuni politice diferite.

Fermierii cer prelungirea, cel puțin până pe 31 decembrie, a licențierii importurilor de cereale și floarea-soarelui. O altă solicitare vizează rambursarea accizelor pentru motorina procurată în perioada 1 iunie-1 decembrie 2026.

Agricultorii avertizează că, în lipsa unor măsuri de sprijin, mulți dintre ei ar putea reduce semnificativ suprafețele cultivate cu cereale. Aceștia invocă majorarea costurilor pentru inputuri și intenția autorităților de a majora TVA. Asociația Forța Fermierilor susține revendicările agricultorilor din Fălești și consideră protestul justificat.

Anterior, și agricultorii din Basarabeasca au protestat, invocând revendicări similare privind TVA, importurile și rambursarea accizelor.