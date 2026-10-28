Fermierii din patru raioane vor ieși mâine la proteste cu tehnica agricolă

Despre acest fapt anunță reprezentanții Asociației „Forța Fermierilor” prin intermediul unui comunicat de presă, deși scriu că acei fermieri sunt membri ai mai multor asociații.

„Azi am fost anunțați că mâine fermierii din raioanele Fălești, Leova, Cahul și Criuleni vor ieși la proteste pașnice cu tehnica și utilajele agricole și vor aștepta dacă legea privind prelungirea licențierii importurilor de cereale și oleaginoaselor va fi votată în două lecturi. Să nu uităm că agricultorii au avut și alte revendicări. Nu am auzit nimic despre intenția blocării punctelor vamale, mai ales că ele și așa, din păcate, sunt blocate cu rânduri de câteva kilometre de camioane, lucru, care scumpeste semnificativ logistica și se reflectă în micșorarea prețurilor de achiziții pentru producătorii agricoli”, se menționează în comunicatul Forței Fermierilor.

Oamenii sunt indignați de situația dramatică din agricultură, cauzată de: calamități naturale, scumpiri drastice la inputuri, acces foarte limitat la finanțare, prețuri mici la producția agricolă, raportate la cotațiile mondiale, precum și lipsa susținerii suficiente din partea statului.

În același timp, Asociația Forța Fermierilor apreciază faptul că Guvernul a prelungit mecanismul de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase. Reprezentanții organizației au participat la consultări publice pe proiectul legii privind prelungirea licențierii importurilor, iar asociația producătorilor produselor de panificație a susținut aplicarea licențierii la importuri de cereale.

Potrivit datelor oferite de Forțea Fermierilor, s-a discutat despre circa 200-300 mii de tone de cereale și oleaginoase importate de la fermierii ucraineni, care sunt impuși acum să-și văndă producția mult sub prețul de cost. Agricultorii susțin că aceste cantități de cereale pot îngropa agricultorii micro, mici și mijlocii din R. Moldova.