Fermierii pot solicita subvenții de până la 10 lei pentru fiecare kilogram de carne

Potrivit AIPA, sprijinul financiar constituie 10 lei pentru fiecare kilogram de carne de bovină, cinci lei pentru carnea de oaie și de iepure și câte un leu pentru carnea de porc și de pasăre. Subvențiile se acordă pentru carnea obținută și livrată în semestrul precedent lansării apelului.

Pentru a beneficia de ajutor, crescătorii de bovine trebuie să dețină cel puțin cinci vaci din rase de carne, mixte sau metise, iar cei care cresc ovine – minimum 50 de animale. În cazul producătorilor de carne de porc, pasăre și iepure nu este prevăzut un efectiv minim.

Animalele trebuie să fie sacrificate în abatoare autorizate din Republica Moldova. Totodată, bovinele și ovinele trebuie să fi fost deținute de fermieri cel puțin șase luni, iar porcii – minimum trei luni. Aceste condiții nu se aplică păsărilor și iepurilor. Sprijinul financiar se acordă pentru cel mult 250 de bovine și 1 500 de ovine per solicitant.

Cererile se depun pe suport de hârtie la direcțiile teritoriale ale AIPA. Dosarul trebuie să conțină, între altele, autorizația sanitar-veterinară a exploatației, factura fiscală pentru livrarea animalelor, registrul de utilizare a medicamentelor veterinare și o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate.