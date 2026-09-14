Deschide.md

Fermierii se opun majorării TVA la 12% și avertizează cu proteste

DESCHIDE.MD
Actualizat la:
Fermierii se opun majorării TVA la 12% și avertizează cu proteste

Asociația „Forța Fermierilor” cere o dezbatere dedicată în Parlament privind creșterea TVA în agricultură, după votarea în prima lectură a proiectului politicii fiscale pentru 2027. Fermierii avertizează că majorarea cotei la 12% va afecta agricultorii și amenință cu proteste în ziua votării proiectului în lectura a doua, dacă consultările nu vor avea un rezultat pozitiv, transmite IPN.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului asociației. Fermierii se opun și majorării impozitului pe venit pentru gospodăriile țărănești, precum și creșterii accizelor la motorină, în condițiile în care nu există un mecanism de rambursare a acestor costuri către agricultori.

Asociația susține că majorarea TVA ar veni într-un moment dificil pentru sector, marcat de creșterea prețurilor la inputurile agricole și de pierderile provocate de calamități naturale în ultimii ani. Fermierii atrag atenția și asupra diferențelor față de mai multe state din Europa Centrală și de Sud, unde TVA-ul în agricultură este, potrivit lor, între 5% și 11%, iar producătorii beneficiază și de plăți directe de 200-500 de euro pe hectar.

Totodată, Forța Fermierilor menționează că în următoarele șapte zile, reprezentanții asociației vor avea întâlniri în teritoriu cu mai mulți deputați ai partidului de guvernare pentru a discuta poziția fermierilor.

Asociația avertizează că în cazul în care nu va fi găsit un numitor comun protestele ar putea continua, însă deja cu folosirea tehnicii și utilajelor agricole.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md