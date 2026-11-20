Potrivit noilor prevederi, organizațiile vor putea desfășura în comun și activități de ambalare, promovare, control al calității și achiziționare a bunurilor și serviciilor necesare producției. Totodată, vor putea fi create organizații interprofesionale, care să reunească producători, procesatori și comercianți din sectorul agroalimentar.

Pentru finanțarea activității, organizațiile vor constitui fonduri operaționale din contribuțiile membrilor și sprijinul acordat prin Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Accesarea banilor va fi condiționată de aprobarea unor programe operaționale. Acestea vor putea contracta și servicii externe, dar vor rămâne responsabile de activitățile desfășurate.

Respectarea regulilor va fi monitorizată de Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, care va putea efectua controale și solicita remedierea abaterilor. În cazurile de nereguli, instituția va putea suspenda sau retrage recunoașterea organizației și cere restituirea plăților primite nejustificat.

Legea a fost elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și urmează să intre în vigoare pe 1 iulie 2027.