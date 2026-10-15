Fermierii vor putea procura tehnică agricolă printr-un proiect susținut de Japonia

Potrivit autorităților, agricultorii vor putea achiziționa echipamente la prețuri cu 10-15% mai mici decât cele de pe piață și vor putea achita costurile în rate, la o dobândă de 3,2%. Împrumutul va fi acordat pe o perioadă de 20 de ani, cu o perioadă de grație de șase ani. Sumele rambursate vor putea fi reutilizate pentru finanțarea altor investiții în agricultură.

Proiectul va permite fermierilor să investească și în sisteme de irigare, echipamente pentru depozitarea și procesarea producției agricole, contribuind la reducerea consumului de apă și energie, a costurilor de producție și a vulnerabilității în fața schimbărilor climatice.

Implementarea proiectului va fi asigurată de Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii, în colaborare cu Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală și Oficiul Național al Viei și Vinului.

În etapa precedentă, 472 de fermieri din toate raioanele țării au beneficiat de finanțare. Au fost mobilizate investiții de aproximativ 816 milioane de lei pentru achiziționarea a 841 de mașini și echipamente agricole.

Potrivit Guvernului, din 2021, cu sprijinul Japoniei, au fost dezvoltate și implementate opt proiecte în sectorul agricol, care au vizat achiziționarea tehnicii agricole, modernizarea fermelor zootehnice, utilizarea energiei regenerabile și a soluțiilor digitale, precum și instruirea fermierilor.