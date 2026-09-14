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Festivalul Etniilor va avea loc duminică în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”

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Festivalul Etniilor va avea loc duminică în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”

Cea de-a 25-a ediție a Festivalului Etniilor va avea loc pe 20 septembrie, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău. Programul cultural va începe la ora 10:00 și va reuni reprezentanți ai mai multor comunități etnice, care își vor prezenta tradițiile. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, transmite IPN.

Potrivit edilului, evenimentul este dedicat prieteniei, diversității culturale și tradițiilor comunităților etnice din Republica Moldova. Vizitatorii vor putea participa la programul artistic și vor avea posibilitatea să deguste gratuit bucate tradiționale pregătite de reprezentanții diferitelor etnii, printre care borș ucrainean, mămăligă și tocană moldovenească, banitsa bulgărească și alte delicii culinare.

Festivalul este organizat de Primăria Chișinău, în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice. La ediția din acest an sunt așteptați reprezentanți ai comunităților etnice din întreaga țară, inclusiv ai celor 19 asociații obștești etnoculturale care activează în municipiul Chișinău.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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