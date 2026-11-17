Pentru prima dată, festivalul se desfășoară sub patronajul Ambasadei României în Republica Moldova. Organizatorii consideră că acest sprijin reprezintă o recunoaștere a importanței evenimentului pentru dezvoltarea dialogului și cooperării culturale internaționale.

Lansarea a avut loc în cadrul unei conferințe la care au participat ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, ambasadoarea Austriei, Martina Hermann, ambasadorul Greciei, Nikolaos Krikos, și ambasadorul Italiei, Giuseppe Maria Perricone. La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai instituțiilor culturale, ai teatrelor și ai partenerilor festivalului.

Printre participanți s-au numărat directoarea Teatrului „Alexei Mateevici”, Elena Frunze-Hatman, directoarea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Monica Babuc, și directoarea Afacerilor Corporative Efes Moldova, Ludmila Andronic.

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău continuă parteneriatul cu festivalul, început încă de la prima ediție. În acest an, instituția susține participarea companiei Reactor de creație și experiment din Cluj-Napoca, care va prezenta spectacolul „Lalele, păsări și beton”.

Producția este regizată de Leta Popescu, pe un text semnat de Leta Popescu și Diana Mihalașcu, iar scenografia este realizată de Bogdan Spătaru.

Potrivit organizatorilor, programul festivalului propune spectacole și întâlniri între artiști din diferite spații culturale, cu accent pe teatrul contemporan și pe formele actuale de expresie artistică.

Cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” se va încheia pe 22 noiembrie.

“Teatrul contemporan înseamnă întâlnirea cu realitatea prezentului, cu întrebările și preocupările societății de astăzi, dar și cu forme noi de expresie artistică. Este un spațiu al libertății de creație, al reflecției și al dialogului, care provoacă publicul să privească lumea din perspective diferite”, se menționează în comunicat.