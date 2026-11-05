Finalul de săptămână vine cu ieftiniri de carburanți

Totodată, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, motorina standard se ieftinește cu 16 bani și coboară la prețul de 35,94 de lei pentru un litru.

În același timp, pe piețele internaționale, cotațiile petrolului sunt în scădere după victoria Partidului Democrat în alegerile intermediare din SUA. Cotațiile petrolului au înregistrat una dintre cele mai importante scăderi din ultimele luni.

Petrolul Brent a coborât cu aproximativ 9%, ajungând la 96,03 de dolari pentru un baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate s-a ieftinit cu 8%, până la 88,55 de dolari. Evoluția este influențată de speranțele privind un eventual acord între Washington și Teheran, care ar putea pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu și ar reduce riscurile pentru aprovizionarea globală cu energie.