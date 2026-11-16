Financial Times: Întâlnirea trilaterală Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping se va desfășura fără o agendă prestabilită

Potrivit unui oficial american, Trump intenționează să abordeze în cadrul negocierilor chestiuni legate de controlul armelor nucleare, dar „nu se așteaptă să ajungă la un acord”, ci dorește doar să inițieze o discuție între cele trei mari puteri nucleare, scrie Digi24.RO.

„Pentru China, acesta este un subiect complex, dar considerăm cu adevărat că a sosit momentul ca China să-și ocupe, ca să spunem așa, locul la masa adulților”, a declarat interlocutorul FT.

În același timp, el a subliniat că liderii țărilor respective nu vor discuta probabil despre războiul din Ucraina, întrucât China nu dorește să se implice direct în procesul de pace. La întâlnire, Xi Jinping dorește să sublinieze relațiile sale speciale cu Trump și Putin, dar încearcă să evite comparațiile cu Conferința de la Ialta din 1945, la care China nu a fost invitată, scrie FT. În același timp, întâlnirea dintre Putin și Trump ar putea provoca „îngrijorare” la Kiev și în capitalele occidentale, notează Bloomberg.

Potrivit agenției, aceasta îi va oferi președintelui rus posibilitatea de a influența condițiile acordului de pace fără participarea Ucrainei. Anterior, surse ale Wall Street Journal (WSJ) au afirmat că au apărut divergențe între SUA și China cu privire la formatul și ordinea de zi a întâlnirii trilaterale.

Mai exact, Beijingul a insistat ca participanții la summit să citească declarații pregătite în prealabil, iar posibilitățile de discuție să fie reduse la minimum. Statele Unite, potrivit publicației, au insistat asupra unui format mai liber, care să le permită celor trei lideri să-și schimbe opiniile într-un mod mai activ. Putin a propus organizarea unei întâlniri trilaterale între liderii Rusiei, Statelor Unite și Chinei.

Conform WSJ, președintele rus dorea să ajungă la un acord în cadrul summitului privind încheierea războiului din Ucraina în condițiile sale.

Însă SUA au declarat că intenționează să discute despre dezarmarea nucleară și conflictul militar cu Iranul, dar nu despre războiul dintre Rusia și Ucraina. Ulterior, Kremlinul a făcut apel să nu se considere negocierile de la Shenzhen drept o „nouă Yalta”.



