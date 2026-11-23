„Condamnăm ferm războiul ilegal de agresiune al Rusiei și intensificarea atacurilor sale asupra obiectivelor civile din Ucraina. Suntem solidari cu Danemarca, Polonia și ceilalți parteneri europeni ai noștri”, a transmis Ministerul finlandez de Externe într-o postare pe rețelele sociale.

Un elicopter rusesc, suspectat că a încălcat spațiul aerian al Finlandei

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a declarat că incidentul ar putea avea legătură cu „operațiuni de salvare sau de monitorizare” desfășurate în cazul navei cargo rusești Sparta II, relatează Euronews, preluat de DIGI24.ro.

Nava a luat foc sâmbătă dimineață, după ce a fost lovită de drone în Golful Finlandei, în timp ce se îndrepta spre Kaliningrad.

„Ucraina are dreptul să se apere împotriva agresiunii ilegale a Rusiei. Rusia trebuie să pună capăt războiului său de agresiune împotriva Ucrainei”, a mai transmis luni Ministerul finlandez de Externe.

Nava rusească Sparta II, remorcată după atacul cu drone

Poliția de Frontieră finlandeză a confirmat duminică faptul că nava Sparta II era remorcată de o navă rusească de salvare.

„Nava este ușor înclinată într-o parte, dar situația este stabilă”, au transmis autoritățile finlandeze într-o informare privind evoluția situației.

Acestea au precizat că un elicopter al Poliției de Frontieră monitoriza nava Sparta II, precum și eventualele riscuri pentru mediul marin din zonă.

Statele Unite au impus sancțiuni împotriva navei Sparta II în 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina. Nava se află și pe lista sancțiunilor impuse de Ucraina.

Golful Finlandei reprezintă o rută maritimă strategică pentru Rusia, asigurând legătura dintre Sankt Petersburg și restul Mării Baltice.