FLASH // Descinderi la un call-centru din Chișinău. Poliția și procurorii PCCOCS desfășoară acțiuni de urmărire penală

Potrivit Poliției, la operațiune participă ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Acțiunile sunt desfășurate cu sprijinul polițiștilor Brigăzii cu destinație specială „Fulger”.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre activitatea investigată a call-centrului, eventualele persoane vizate sau infracțiunile cercetate.

Poliția precizează că va reveni ulterior cu informații despre rezultatele acțiunilor.