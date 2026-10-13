FLASH // Republica Moldova a deschis încă două clustere de negociere cu UE

În total, patru dintre cele șase clustere sunt acum deschise: „Elemente fundamentale”, „Piața internă”, „Competitivitate și creștere incluzivă” și „Relații externe”. Au mai rămas „Agenda verde și conectivitate durabilă” și „Resurse, agricultură și coeziune”.

Noile capitole vizează domenii precum accesul la oportunități de muncă în UE, recunoașterea diplomelor și calificărilor și protejarea drepturilor la pensie ale persoanelor care au lucrat în mai multe state. Acestea includ, de asemenea, domenii legate de industrie, cercetare, servicii financiare și accesul companiilor din Republica Moldova pe piața europeană.

Premierul Vasile Tofan a declarat că deschiderea capitolelor este urmată de o etapă mai dificilă, în care Republica Moldova trebuie să-și alinieze legislația și instituțiile la standardele europene.

„Deschiderea capitolelor a fost o etapă dificilă. Urmează una și mai solicitantă: reformele, legile și instituțiile care trebuie să funcționeze la standarde europene. Însă hotărârea noastră de a merge în UE este mai puternică decât obstacolele care ne stau în față”, a declarat Vasile Tofan.

Autoritățile de la Chișinău își propun să deschidă și ultimele două clustere până la sfârșitul anului 2026, iar obiectivul anunțat este încheierea negocierilor de aderare până în 2028.