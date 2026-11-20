Dintre cele 24 de cazuri înregistrate, 20 sunt copii, iar patru – angajați care asigură sprijin în activitatea educatorilor.

Mai mulți dintre cei afectați au avut nevoie de asistență medicală în instituții spitalicești. Șase copii și un adult s-au adresat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, alți doi copii – la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii, iar un copil – la Institutul Mamei și Copilului. Aceștia prezentau simptome specifice bolilor diareice acute.

Investigațiile de laborator au confirmat până acum infecția cu Salmonella enteritidis la 15 pacienți. Celelalte probe biologice sunt încă examinate.

După notificarea focarului, specialiștii Centrului de Sănătate Publică Chișinău al ANSP și reprezentanții subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor Ialoveni a ANSA au inițiat ancheta epidemiologică.

Au fost prelevate probe biologice de la persoanele bolnave și de la angajații implicați în prepararea și manipularea alimentelor, precum și probe din produsele alimentare. Persoanele care prezintă simptome sunt identificate activ, iar contacții se află sub supraveghere medicală.

Ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar sursa focarului nu a fost deocamdată anunțată. Autoritățile spun că au fost dispuse măsuri pentru limitarea răspândirii infecției.

ANSP recomandă respectarea regulilor de igienă, prepararea termică corespunzătoare a alimentelor, separarea produselor crude de cele gata pentru consum și spălarea minuțioasă a fructelor și legumelor. În cazul apariției unor simptome precum greață, vărsături, diaree, febră sau dureri abdominale, oamenii sunt îndemnați să solicite asistență medicală și să nu administreze antibiotice sau medicamente antidiareice fără recomandarea medicului.