Dintre persoanele afectate, 36 au solicitat asistență medicală la spitalele din Bălți și Chișinău, acuzând simptome specifice bolilor diareice acute. Alte probe biologice sunt în curs de examinare.

În urma declanșării focarului, specialiștii au inițiat o anchetă epidemiologică și au prelevat probe de la personalul care a participat la prepararea alimentelor, precum și din produsele alimentare, apa potabilă și spațiile cafenelei.

Activitatea localului a fost sistată temporar, până la clarificarea circumstanțelor și remedierea tuturor neconformităților.

Ancheta epidemiologică este în desfășurare.