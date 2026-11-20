Potrivit Poliției, conflictul a izbucnit între mai multe persoane aflate în stare de ebrietate și a degenerat în violență. La un moment dat, suspectul ar fi folosit o armă de vânătoare de model IJ-58, calibrul 12, trăgând inițial spre un microbuz, pe care l-ar fi determinat să se oprească.

Ulterior, bărbatul ar fi tras un al doilea foc în direcția persoanelor care coborâseră din vehicul. Un bărbat de 41 de ani a fost rănit la mâna și antebrațul drept.

Ceilalți participanți la conflict au reușit să-l dezarmeze și să-l imobilizeze pe suspect, care a suferit, la rândul său, leziuni corporale în timpul altercației.

Ambele persoane rănite au fost transportate la Spitalul Raional Comrat. Suspectul de 56 de ani rămâne internat, sub supravegherea polițiștilor.

Oamenii legii au ridicat arma și tuburile cartușelor trase, iar microbuzul avariat a fost transportat la o parcare specială pentru investigații.

Pe acest caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat, săvârșit cu aplicarea armelor. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.