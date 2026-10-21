Fondul de convergență, în consultări publice: Ce proiecte ar putea fi finanțate în regiunea transnistreană

Proiectul prevede instituirea unui Consiliu de coordonare a Fondului, prezidat de viceprim-ministrul pentru reintegrare. Din componența acestuia vor face parte reprezentanți ai mai multor ministere și instituții publice. Consiliul va aproba prioritățile anuale de finanțare, va stabili domeniile de intervenție și limitele alocațiilor pentru autoritățile responsabile. Secretariatul Consiliului va pregăti propunerile de finanțare, va coordona activitatea instituțiilor implicate și va centraliza rapoartele privind implementarea proiectelor.

Finanțarea va fi realizată prin intermediul autorităților publice centrale și locale, în limitele competențelor acestora și ale alocațiilor aprobate prin legea bugetului de stat. Fondul ar urma să fie alimentat dintr-o parte a încasărilor din taxa vamală, TVA și accizele aferente mărfurilor introduse în regiunea transnistreană, precum și din contribuții ale donatorilor externi și alte surse de finanțare. Cuantumul resurselor alocate va fi stabilit în procesul de elaborare a bugetului de stat, în funcție de încasările prognozate și de mijloacele disponibile.

Potrivit proiectului, banii vor putea fi direcționați către programe de sprijin social și medical, burse și alte măsuri educaționale, proiecte de infrastructură rutieră, medicală, educațională, socială, culturală și energetică, precum și către servicii destinate persoanelor cu dizabilități, victimelor violenței în familie și victimelor infracțiunilor. O altă direcție de finanțare vizează susținerea indirectă a mediului de afaceri din regiune. Aceasta ar putea include digitalizarea serviciilor publice, instruire, informare, consultanță generală și facilitarea conformării agenților economici la cadrul legal, vamal și fiscal al Republicii Moldova.

Proiectul nu stabilește o sumă totală fixă a Fondului. Mărimea acestuia urmează să fie determinată în cadrul procesului de elaborare sau modificare a bugetului de stat, în baza informațiilor privind prognozele încasărilor.

Proiectul interzice acordarea din Fond a granturilor, subvențiilor, compensațiilor, creditelor, garanțiilor, ajutoarelor de stat și altor forme de plăți directe către agenți economici sau organizații neguvernamentale. Totuși, sunt permise plățile către furnizori și prestatori pentru bunuri, lucrări și servicii necesare implementării proiectelor finanțate din Fond, precum și plățile efectuate în numele și în beneficiul persoanelor eligibile, în cadrul programelor de sprijin aprobate.

Autoritățile care vor implementa proiectele vor trebui să monitorizeze activitățile, să verifice utilizarea mijloacelor financiare și să raporteze rezultatele obținute. Rapoartele vor include informații despre sumele alocate și cheltuite, proiectele finanțate, categoriile de beneficiari, indicatorii de rezultat și eventualele dificultăți.

Proiectul este supus consultărilor publice până pe data de 2 noiembrie, de către Biroul Politici de Reintegrare.