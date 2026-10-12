Fondul de subvenționare a presei ar putea avea proceduri simplificate de aplicare și raportare, precum și reguli mai clare de finanțare

Participanții au propus simplificarea procedurilor de aplicare și raportare, precum și stabilirea unei formule clare și previzibile de finanțare. O altă propunere ar fi organizarea concursurilor astfel încât proiectele să fie demarate la începutul anului, nu la mijlocul lui.

Reprezentanții presei au pledat și pentru măsuri dedicate susținerii publicațiilor locale și regionale, inclusiv prin posibilitatea creării unor consorții între redacții. Totodată, s-a propus acordarea unor puncte suplimentare proiectelor care prevăd atragerea și angajarea tinerilor specialiști.

În cadrul discuțiilor au fost semnalate și probleme legate de transparența evaluării dosarelor și de contestarea rezultatelor. Participanții au cerut criterii mai clare de eligibilitate, acces la punctajele acordate și o procedură explicită de contestare.

Potrivit Ministerului Culturii, proiectul de modificare a legii va urmări clarificarea condițiilor de eligibilitate pentru instituțiile media, simplificarea procedurilor de aplicare și introducerea unui mecanism de contestare a rezultatelor concursurilor. Unele aspecte tehnice și procedurale ar urma să fie stabilite prin regulamentele de organizare a concursurilor.

Propunerile urmează să fie analizate la definitivarea proiectului de modificare a legii și a regulamentelor de organizare a concursurilor.