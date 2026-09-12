Formatul 5+2 nu mai funcționează. Chișinăul mizează pe dialogul 1+1 cu Tiraspolul

Potrivit oficialului, faptul că formatul 5+2 nu mai funcționează nu înseamnă că procesul de reglementare a conflictului transnistrean trebuie suspendat. Chișinăul intenționează să utilizeze instrumentele disponibile în prezent pentru a obține rezultate concrete pentru cetățeni.

„În acest moment, canalul funcțional de comunicare directă cu Tiraspolul este formatul 1+1”, a spus Chiveri.

El a precizat că acest mecanism nu poate substitui un mecanism internațional de reglementare, dar permite discutarea problemelor concrete cu reprezentanții regiunii transnistrene.

Vicepremierul a subliniat că, în paralel cu dialogul, autoritățile trebuie să pregătească procesul de reintegrare, care presupune nu doar aspecte legislative și instituționale, ci și măsuri în domeniul economiei, educației, serviciilor publice și infrastructurii.

Valeriu Chiveri a declarat că Republica Moldova și-a exprimat disponibilitatea pentru organizarea unei noi reuniuni în formatul 1+1 și speră că, în perioada următoare, vor fi create condițiile necesare pentru ca aceasta să aibă loc într-un orizont de timp previzibil.

„Dialogul este complicat. Nu trebuie să ascundem acest lucru”, a afirmat oficialul, menționând că există diferențe importante de poziții între Chișinău și Tiraspol.

Potrivit vicepremierului, agenda dialogului trebuie să fie una pragmatică și să vizeze probleme precum libera circulație, drepturile omului, educația, aspectele economice și mecanismele care pot contribui la apropierea celor două maluri ale Nistrului.

Oficialul a mai declarat că Republica Moldova nu trebuie să aștepte soluționarea politică finală pentru a răspunde problemelor concrete ale cetățenilor.