Forța Fermierilor cere prelungirea licențierii importurilor de cereale până la sfârșitul anului

Organizația susține că exporturile prin portul Odesa rămân blocate, iar atacurile rusești asupra Ucrainei provoacă dificultăți și în porturile de pe Dunăre. Totodată, în zona Giurgiulești–Reni–Galați s-au format coloane de transport care ajung la șapte-opt kilometri, inclusiv din cauza camioanelor ucrainene care tranzitează Republica Moldova.

Potrivit estimărilor asociației, Ucraina ar avea nevoie de cel puțin șase luni pentru a exporta recolta de cereale și floarea-soarelui pe rute alternative, în condițiile unui volum lunar de 4,5–5 milioane de tone.

Forța Fermierilor afirmă că prețul mediu de achiziție al florii-soarelui în Ucraina este cu aproximativ 1,5 lei mai mic decât în Republica Moldova, iar cel al grâului și porumbului – cu circa 0,8 lei mai mic. În unele regiuni ucrainene, inclusiv în apropierea graniței cu Republica Moldova, diferențele ar fi și mai mari.

Asociația avertizează că expirarea mecanismului de licențiere la 31 octombrie ar putea pune în pericol producătorii agricoli mici și mijlocii, care mai au de comercializat cantități importante de grâu și floarea-soarelui și urmează să recolteze porumbul.

Potrivit organizației, chiar și importul câtorva sute de mii de tone de cereale și oleaginoase ar putea dezechilibra piața internă. Asociația amintește de situația din 2023, când, potrivit acesteia, agricultorii moldoveni au fost nevoiți să vândă producția sub prețul de cost, pe fondul presiunii importurilor din Ucraina.

Forța Fermierilor precizează că licențierea nu presupune interzicerea importurilor, ci reprezintă un instrument de control al acestora, menit să protejeze producătorii autohtoni și să prevină reexportul materiei prime agricole din Ucraina în România.

În acest context, organizația solicită prelungirea mecanismului de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase cel puțin până la 31 decembrie 2026.