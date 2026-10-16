Forța Fermierilor ia în calcul noi proteste și avertizează asupra riscurilor taxării inverse a TVA

Potrivit asociației, Ministerul Finanțelor a renunțat, în varianta finală a politicii fiscale, la majorarea cotei TVA pentru cereale și oleaginoase de la 8% la 12%. În schimb, autoritățile propun introducerea taxării inverse, cu menținerea cotei de 8%. Mecanismul prevede că agricultorii nu vor achita TVA la comercializarea cerealelor și oleaginoaselor, obligația de plată fiind transferată către consumatorul final. Totodată, statul ar urma să restituie fermierilor sumele TVA aferente bunurilor și serviciilor procurate pentru activitatea agricolă.

Forța Fermierilor susține că mecanismul nu a fost discutat suficient cu agricultorii și avertizează că prețurile de achiziție a cerealelor și oleaginoaselor ar putea fi reduse cu valoarea TVA. În același timp, organizația menționează că bugetul de stat nu va dispune de resurse suficiente pentru rambursarea la timp a sumelor datorate fermierilor.

Fermierii mai solicită prelungirea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase cel puțin până la 31 decembrie 2026, rambursarea accizelor pentru motorina procurată între 1 iunie și 30 noiembrie 2026, precum și acordarea plăților directe pentru producătorii de sfeclă de zahăr în anul curent și anul viitor, pentru producătorii de cereale.

Asociația menționează că solicitările, inclusiv cele formulate în cadrul recentelor proteste locale, vor fi examinate la ședința din 21 octombrie, la care sunt așteptați și reprezentanți ai altor asociații agricole.